Президент Байден одобрает перевод части конфискованных российских активов в Украину

Администрация президента Джо Байдена намерена просить Конгресс внести изменения в законодательство, которые облегчат министерству юстиции США конфискацию активов российских олигархов и перевод части денег в Украину, заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

«Мы очень тщательно изучаем этот вопрос, и я ожидаю, что будут запросы на законодательные изменения», – заявил Гарланд членам подкомитета Сената по ассигнованиям, когда его спросили, нужны ли министерству юстиции дополнительные полномочия для действий в отношении российских олигархов, связанными с Кремлем.

«Это может, в частности, касаться того, как мы проводим конфискации, чтобы нам было легче проводить конфискации, – сказал Гарланд. – Кроме того, это касается возможности изымать деньги из конфискуемых фондов и отправления их в Украину».

Конфискация активов – это санкционированная судом юридическая процедура, позволяющая правительству завладеть имуществом, которое используется незаконно, было использовано в результате незаконной деятельности или используется для содействия совершению преступления.

Недвижимость и другие активы богатых соратников президента России Владимира Путина, арестованные и «конфискованные» министерством юстиции, поступают в Фонд конфискованных активов.

Собранные средства обычно используются для проведения расследований, операций по конфискации активов и покрытия других расходов.

Гарланд заявил, что администрация поддержит идею о направлении части активов россиян, подлежащих конфискации, «непосредственно в Украину».