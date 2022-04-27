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Арестович вважає, що бойові дії з РФ можуть тривати до Нового року

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що припинення активної фази бойових дій на Донбасі — не означає кінець війни, тому потрібно налаштовуватись на «довгу історію»

Таку думку він висловив в етері у Марка Фейгіна.

За словами Арестовича, нова зброя, яку отримала Україна працює, проте не у тій кількості, яка потрібна, щоб принципово змінити правила гри у цій війні. Для того, щоб зброя приїхала та почала діяти, треба 3 тижні або й більше.

«Поки необхідна кількість приїде і почне здійснювати серйозний вплив на полі бою – це кінець травня, початок червня», — сказав він.

Радник керівника ОПУ зазначив, що треба налаштовуватися «на довгу історію».

«Припинення активної фази на Донбасі – це не означає кінець війни. Все одно далі будуть тактичні дії, нальоти, війна… Це довга історія, і може бути дуже довга, це може бути до Нового року, все залежить від низки обставин», – наголосив він.

27 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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