ЄС розглядає скасування всіх мит і квот на експорт з України

Європейський Союз розглядає можливість скасування всіх тарифів і квот на український експорт, щоб підтримати економіку країни у час війни.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Пропозиція, як очікується, включатиме тимчасове скасування існуючих тарифів і квот на сталь, промислові товари та сільськогосподарську продукцію, які нині не підпадають під дію торгової угоди ЄС з Україною.

Відповідно до угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС деякі тарифи та квоти на деякі категорії товарів мають бути поступово скасовані або виключені з угоди. Наразі ЄС пропонує тимчасово зняти ці обмеження.

Будь-яка пропозиція повинна бути узгоджена з усіма 27 державами-членами та Європейським парламентом, перш ніж вона набуде чинності.

ЄС є найбільшим торговим партнером України, на частку якого у 2019 році припадало понад 40% її торгівлі.

Загальний обсяг торгівлі між ЄС та Україною досяг 43,3 млрд євро у 2019 році, при цьому експорт до ЄС склав 19,1 млрд євро у 2019 році.

Залізо, сталь та сільськогосподарська продукція є одними з основних статей експорту України.

За даними Світового банку, економіка України скоротиться більш ніж на 40% через війну, при цьому торгові потоки особливо постраждали через те, що Росія заблокувала порти країни.

За словами одного з джерел, запропоновані торгові домовленості є частиною зусиль ЄС щодо підтримки економіки України під час війни та після неї.