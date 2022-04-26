ЗСУ чекають на массові поставки 155-мм САУ М109

Союзники України не зупиняють передачу озброєння до України у боротьбі проти рашизму. Зокрема зараз однією з головних задач, яку виконують країни НАТО, є постачання до України 155-мм артилерійських систем.

Зокрема вже достовірно відомо про передачу від американських гаубиць М-777, британських AS90, французьких CAESAR. Існує непідтверджена інформація про передачу німецьких PzH 2000 від Нідерландів, а також про розгляд цієї можливості з боку Італії.

PzH 2000 — безперечно одна з найкращих САУ, питання у кількості

Водночас, як пише Forbes, цими поставками вирішується не тільки надання українським артилеристам вирішальної переваги на рашиськими гаубицями, які в середньому мають меншу на 5-10 км дальність вогню. А й заздалегідь унеможливлює ситуацію зі «снарядним голодом», який може загрожувати ЗСУ через вичерпання снарядів радянського стандарту не тільки в Україні, але і на складах колишнього Варшавськогодоговору

Але всі ці поставки САУ готують ЗСУ лише до початку справді масштабного оновлення артилерії. Бо мова йде про початок масштабної передачі зі складів США та інших країн САУ М109.

M109 — одна з наймасовіших САУ у калібрі 155 мм

«Велика кількість М109, ймовірно, стане одним із таких великих «подарунків», які Захід піднесе, коли Україна перейде до наступу. І прибуття значної кількості М109 на українське поле бою видається неминучим. Принаймні логістична основа для широкої української підтримки вже формується», — йдеться у публікації.

Зазначимо, що дійсно, доволі велика кількість країн НАТО мають на складах М109 у різних модифікаціях. Зокрема лише у США у запасі близько 500 одиниць M109A6 Paladin із цифровою системою управління вогнем.

У США на зберіганні саме M109A6 Paladin

Ще декілька сотень старіших версій M109 розкидані по складах у Європі у різному стані готовності та комплектації. Зокрема лише в Італії, орієнтовно, 150 одиниць знятих з озброєння у 2011 році італійської модернізації M109L із заміною ствола на FH-70 з довжиною у 39 калібрів.

M109L можливо впізнати по візуально іншій гарматі

Як зазначається у публікації, завдяки такому підходу, новітні САУ зі стволами у 52 калібри можуть бути використані, «для спеціальних завдань», а масові M109 — для регулярної артилерійської підтримки.

З боку Defense Express зазначимо, що це дійсно виглядає, як один із цілком реальних сценаріїв, коли далекобійні САУ типу PzH 2000 та CAESAR в першу чергу виконують завдання із контрбатарейної боротьби, в той час, коли інші артсистеми — більш «рутинні» задачі.

https://defence-ua.com/army_and_war/zsu_mozhut_rozrahovuvati_na_masshtabnij_perehid_na_amerikansku_155_mm_sau_m109-7096.html