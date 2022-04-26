У Сполучених Штатах конфіскували майно російського олігарха дерипаски

ФБР вилучило багато предметів розкоші з двох американських маєтків російського мільярдера олега дерипаски у рамках розслідування щодо можливого уникнення ним санкцій.

Про це із посиланням на власні джерела пише Bloomberg.

“Картина Дієго Рів’єри. Пара взуття “Прада”. Бейсбольна кепка. ФБР не повідомило, чому вилучило ці та інші предмети під час обшуків минулого жовтня, але причина тепер стає зрозумілою: федеральна влада підозрює російського мільярдера олега дерипаску в уникненні санкцій США”, — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що за тісний зв’язок із путіним дерипаска перебуває під американськими санкціями ще з 2018-го року “й обшук пов’язаних із ним маєтків у Вашингтоні та Нью-Йорку трапився ще до російського вторгнення до України”.

“Утім розслідування щодо майна дерипаски тепер — складова наступу США на ультрабагатих росіян, яких підозрюють у відмиванні грошей та приховуванні коштів для підтримки фінансування режиму путіна”, — наголошує агентство.

За словами співрозмовників Bloomberg, обшуки дуже важливі для виявлення того, як саме дерипаска переміщав гроші.

“Серед вилучених із двох об’єктів нерухомості предметів є десятки робіт мистецтва, окуляри, взуття, домашнє приладдя, фінансові записи, рахунки за телефон й інші документи”, — стверджується у статті.

Наразі представники дерипаски ведуть із правоохоронними органами США судову тяганину, вимагаючи скасувати санкції та повернути майно олігарха.