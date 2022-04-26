У селищі Старий Крим зафіксували вже третє місце масових поховань поруч з Маріуполем

а супутникових знімках видно, що окупанти розкопують траншеї для масових поховань. Влада Маріуполя підтверджує.

Про це інформує Мілітарний.

Інформацію про братські могили опублікували журналісти програми “Схеми” (Радіо Свобода).

Зазначається, що викопані траншеї з’явилися на території кладовища у селищі Старий Крим, у 5 км від Маріуполя, 24 березня. Вже після того, як територія населеного пункту була окупована.

На перших знімках видно, що довжина траншей завдовшки 60-70 метрів.

Супутникові знімки, Старий Крим, 24 березня 2022 Джерело: Радіо Свобода

Наступний супутниковий знімок датований 7 квітня. На ньому видно, що частина траншей закопана, а місце поховання збільшилося.

Супутникові знімки, Старий Крим, 7 квітня 2022 Джерело: Радіо Свобода

24 квітня вже зафіксували нові траншеї. Територія поховання збільшилася до 200 метрів.

Супутникові знімки, Старий Крим, 24 березня та 24 квітня 2022 Джерело: Радіо Свобода

Інформацію про масове поховання у селищі Старий Крим підтвердив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Він зазначив, що окупанти вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя та ховають їх на території Старокримського кладовища. Для цього залучають місцеве населення “за їжу”.

“Нам відомо про ці братські могили, бо ці фашисти – і в мене немає інших слів – залучають для поховання місцеве населення, за їжу. Вони нам і повідомили, що треба «трудогодини» напрацювати, щоб тобі дали їжу, воду… Зараз у Маріуполі недостатньо гуманітарки, яку вони завозять, тому люди вимушені це робити»“, – сказав Бойченко.