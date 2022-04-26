У Києві демонтують скультуру на честь дружби Росії та України

У Києві розпочато демонтаж скультури двох робітників, встановлену «на ознаменування воз’єднання України з Росією»

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

За попередніми даними, у столиці розпочато знесення скультури двох робітників, встановлену у 1982 році на «ознаменування воз’єднання України з Росією». Роботи планують закінчити до кінця дня.

«8 метрів металу так званої «дружби двох народів» демонтуємо. І що символічно — коли скульптуру намагалися підійняти краном, відпала голова у російського робітника», — пише Кличко.

Іншу скульптурну композицію, яка встановлена поруч, збираються розбирати згодом.

Крім того, арку з титанових листів збираються перейменувати та підсвітити кольорами українського прапору.

«Старі символи набувають нового значення!» — коментує мер.

Кличко також повідомляє, що сьогодні він підписав і подав Київраді проєкт рішення про перейменування арки на Арку свободи українського народу.

Загалом у Києві планують демонтувати ще близько 60 пам’ятників, барельєфів та знаків, пов’язаних з СРСР та Росією.

Крім того, на перейменування складений список із понад 460 вулиць та інфраструктурних об‘єктів.

Сам список наразі оприлюднили на сайті КМДА.

До 1 травня триватиме його обговорення з киянами.