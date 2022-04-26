С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 217 детей

Количество погибших детей увеличилось на 2 до 217 с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

«608 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 217 детей погибли и 391 ребенок ранен», — говорится в нем.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 127, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, и в Киеве – 16.