Россия не сможет проводить международные соревнования по фигурному катанию

России не позволят проводить международные соревнования по фигурному катанию из-за войны в Украине, заявил Международный союз конькобежцев (ISU).

Организация сообщила, что проведение Кубка Ростелекома также отменено.

«До дальнейшего уведомления никакие международные соревнования в России и Беларуси проводиться не будут. Следовательно, Кубок Ростелекома-2022 по фигурному катанию не будет включен в серию гран-при ISU сезона 2022-2023 года», – говорится в заявлении союза.

В результате ISU ищет другого организатора для проведения соревнований вместо Кубка Ростелекома, который должен был пройти в конце ноября.

«Совет подтверждает солидарность с пострадавшими в конфликте и вновь осуждает российское вторжение в Украину самым решительным образом», – заявил ISU.