Польша подарувала свої танки Т-72 Україні

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що його країна передала Україні танки.

В ефірі Polsat Моравецький розповів, що Польща отримала військову допомогу від Великобританії й тепер “може відчувати себе в цілковитій безпеці”, інформує з посиланням на УНІАН.

Також його запитали про заяву прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, згідно з якою Польща “ймовірно передасть або вже передала” танки Україні. Глава уряду підтвердив цю інформацію.

“Так, Польща подарувала танки Україні, але для безпеки наших українських друзів ми не будемо говорити про їх кількість”, – зазначив він.

Нагадаємо, Джонсон говорив, що Варшава могла б передати Україні радянські Т-72. Натомість Польща отримає основні бойові танки Challenger 2.

Раніше Польща передала Україні зброї на суму понад 1,6 мільярда доларів.