Подоляк вважає, що Молдова є наступною ціллю російських окупантів

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про низку вибухів на території невизнаного Придністров’я. Тамтешня «влада» заявляє, що «сліди терористичних атак», які сталися вчора та сьогодні в регіоні, ведуть в Україну.
«Росія намагається дестабілізувати ситуацію в «ПМР» і натякає Молдові, щоб чекала «гостей». Погана новина: якщо Україна не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Утім маємо працювати як одна команда», – написав Подоляк у твіттері.
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