По Одесщине нанесли ракетный удар, мост в Затоке перекрыт

Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, поврежден мост через Днестровский лиман в Затоке.

Об это пишут «Суспільне«, «Думская«, официальный Telegram-канал одесских властей, глава «Укрзализныци» Александр Камышин

Детали: СМИ сообщили, что мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений.

Речь идет о мосте в районе Залива. Движение по этой трассе перекрыто. Автомобили перенаправляются через Паланку.

Также появилась информация о попадании российской ракеты в частный сектор одного из населенных пунктов Одесской области. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.

Позже официально сообщили, что по Одесской области нанесен ракетный удар.

Есть поражения моста через Днестровский лиман. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.