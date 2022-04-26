По Одесщине нанесли ракетный удар, мост в Затоке перекрыт

Об это пишут «Суспільне«, «Думская«, официальный Telegram-канал одесских властей, глава «Укрзализныци» Александр Камышин
Детали: СМИ сообщили, что мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений.
Речь идет о мосте в районе Залива. Движение по этой трассе перекрыто. Автомобили перенаправляются через Паланку.
Позже официально сообщили, что по Одесской области нанесен ракетный удар.
Есть поражения моста через Днестровский лиман. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.
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