По Азовсталі росіяни завдали 35 авіаударів за ніч, постраждали цивільні

За ніч 26 квітня маріупольський завод «Азовсталь» зазнав 35 авіаударів, постраждали цивільні, бійці полку «Азов» надають їм допомогу
Про це повідомили у полку «Азов».
«Завод «Азовсталь», в якому знаходяться захисники Маріуполя, де в підвалах ховаються від обстрілів цивільні, продовжують накривати ворожим вогнем. Тільки за минулу ніч було здійснено 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів. Та найважливіше — від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами. Військовослужбовці полку «Азов» надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів», — йдеться у повідомленні.
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