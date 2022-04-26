Цього року ООН очікує близько 8,3 млн біженців з України У Сполучених Штатах конфіскували майно російського олігарха дерипаски » По Азовсталі росіяни завдали 35 авіаударів за ніч, постраждали цивільні За ніч 26 квітня маріупольський завод «Азовсталь» зазнав 35 авіаударів, постраждали цивільні, бійці полку «Азов» надають їм допомогу

Про це повідомили у полку «Азов». «Завод «Азовсталь», в якому знаходяться захисники Маріуполя, де в підвалах ховаються від обстрілів цивільні, продовжують накривати ворожим вогнем. Тільки за минулу ніч було здійснено 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів. Та найважливіше — від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами. Військовослужбовці полку «Азов» надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів», — йдеться у повідомленні.