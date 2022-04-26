Остин: США хотят максимального ослабления России

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США хотят ослабления России, чтобы в будущем она не могла вести операции, подобные вооруженному вторжению в Украину.

Глава Пентагона заявил об этом накануне встречи министров обороны и высокопоставленных генералов из стран НАТО и их партнеров на американской военной базе Рамштайн в Германии, на которой планируется обсудить военную помощь Украине.

«Речь идет о модернизации и о том, чтобы украинская армия всегда была мощной и могла функционировать в будущем», – заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

При этом министр обороны США добавил, что цель состоит в ослаблении России.

«Мы хотим увидеть, что Россия ослабнет до такой степени, что она не сможет делать такие вещи, которые она сделала, вторгнувшись в Украину, – заявил Остин на пресс-конференции. – Она уже потеряла много военного потенциала. И много своих военных, откровенно говоря. Мы хотим, чтобы у них не было возможности быстро воспроизвести этот потенциал».

«Мы хотим видеть международное сообщество более сплоченным, особенно НАТО, мы это видим, и это основано на напряженной работе, во-первых, президента Байдена, а также наших союзников и партнеров», – указал Остин.

Белый дом заявил в понедельник, что Остин говорил о «цели США не допустить» захвата Украины российскими военными. По словам Белого дома, это сообразуется с давними целями администрации.

«Министр Остин говорил о нашей цели, которая состоит в том, чтобы не допустить этого, – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. – Очевидно, прямо сейчас в Украине идет война. Мы гордимся успехами украинцев, тем, как они дают отпор российским военным, благодаря их смелости и благодаря нашей поддержке. Но да, мы также стремимся помешать им расширить свои усилия для достижения более широких целей президента Путина».

По словам Остина, украинская сторона нуждается в дальнобойном оружии и заявила о потребности в танках.

«Мы делаем все возможное, чтобы оказать им те виды поддержки, те виды артиллерии и боеприпасов, которые будут эффективны на этом этапе борьбы», – заявил министр обороны США.

Остин напомнил, что недавний пакет военной помощи в размере 800 миллионов долларов включал пять батальонов 155-миллиметровых гаубиц и сотни тысяч артиллерийских снарядов.

«Поэтому мы также работаем с нашими коллегами в других странах для создания аналогичного потенциала», – сказал Остин.