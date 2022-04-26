Окупанти намагаються наступати на всій лінії фронту та вирішили йти на Кривий Ріг Окупанти на Луганщині 17 разів обстріляли мирне населення 25 квітня » На Херсонщині ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами та понад 70 рашистів Ворог продовжує спроби повітряної розвідки над Одещиною, а на Донеччині і Луганщині Україна відбила шість атак росіян Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбук. «У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими). Точна кількість загиблих уточнюється», – йдеться у повідомленні. Також підрозділи російських військ зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове. Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України. Над Одещиною ворог продовжує робити спроби повітряної розвідки. На Донеччині і Луганщині за минулу добу ЗСУ відбили шість атак, знищили 4 танки, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої техніки, 15 одиниць автомобільної техніки, 2 паливозаправника та 1 зенітну установку. Росіяни продовжують масований вогонь по заводу «Азовсталь», де розташовуються українські підрозділи та мирні мешканці. На Південнобузькому напрямку ворог робив поодинокі обстріли по всій лінії зіткнення, проводив розвідку у районі адміністративного кордону Миколаївської області. Загарбники продовжують частково блокувати Харків, б’ють по позиціям ЗСУ та об’єктам критичної інфраструктури. Загалом на Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ. Загарбники намагаються проводити наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Там тривають бойові дії. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагається наблизитися до лінії бойового зіткнення. Ведуться активні бойові дії з застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Зокрема, бої тривають в Рубіжному, загарбники намагаються захопити Попасну, безуспішно пробують наступати на Авдіївському та Курахівському напрямках. «На Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка, тривають бої», – вкзав Генштаб.