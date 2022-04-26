IT-компанія придбала 500 бронеавтомобілів для ЗСУ

Одна з найбільших українських IT-компаній у банківській сфері — Fintech Development LLC — придбала для української армії велику партію бронеавтомобілів.

П’ять сотень броньовиків будуть направлені у підрозділи Сил спеціальних операцій та Головне управління розвідки МО України, повідомляє Автоцентр.

Як заявив керівник компанії, машини вже прямують в Україну. Подробиць про техніку не повідомляється, однак, судячи з фото, принаймні частина з них — це броньовані позашляховики Land Rover Defender.

Раніше, на початку квітня, компанія профінансувала закупівлю для ЗС України 50 бронемавтомобілів Cougar канадської компанії Streit Group.