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IT-компанія придбала 500 бронеавтомобілів для ЗСУ

IT-компанія придбала 500 бронеавтомобілів для ЗСУ

Одна з найбільших українських IT-компаній у банківській сфері — Fintech Development LLC — придбала для української армії велику партію бронеавтомобілів.

П’ять сотень броньовиків будуть направлені у підрозділи Сил спеціальних операцій та Головне управління розвідки МО України, повідомляє Автоцентр.

Як заявив керівник компанії, машини вже прямують в Україну. Подробиць про техніку не повідомляється, однак, судячи з фото, принаймні частина з них — це броньовані позашляховики Land Rover Defender.

IT-компанія придбала 500 бронеавтомобілів для ЗСУ

Раніше, на початку квітня, компанія профінансувала закупівлю для ЗС України 50 бронемавтомобілів Cougar канадської компанії Streit Group.

26 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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