Фінляндія і Швеція подадуть заявки до НАТО вже у травні

Фінляндія і Швеція подадуть заявки на вступ до НАТО вже у травні 2022 року до Саміту у червні.

Фінське видання Iltalehti пише, що понад половина депутатів фінського парламенту підтримують приєднання країни до НАТО. Однак зазначається, що Фінляндія не обов’язково має самостійно розпочинати процес приєднання до Організації.

Керівництво Швеції запропонувало Фінляндії, щоб у країн був спільний день, коли вони заявили б про готовність вступити в НАТО. Це підходить для Фінляндії, якщо шведський уряд готовий ухвалити рішення щодо членства

Минулого тижня міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що Швеція готує власну оцінку політики безпеки щодо рішення по НАТО. Спільна аналітична група парламентських партій оприлюднить свою оцінку в п’ятницю 13 травня замість попередньо анонсованого 31 травня.

Президент Фінляндії Саулі Нііністе відвідає Швецію з державним візитом 17-18 травня на запрошення короля Карла XVI Густава. Однак у Швеції зовнішньою політикою керує уряд, а не король. У зв’язку з цим державним візитом або іншим візитом на цьому ж тижні, за інформацією газети, окремо запланована державна зустріч, на якій зустрінуться керівники фінської та шведської держав і зможуть заявити про готовність країн вступити в НАТО.

За даними Iltalehti, заявки Фінляндії та Швеції до НАТО мають бути опубліковані з 16 травня.

Відомо, що процес вступу починається з того, що країна-кандидат повідомляє НАТО про свій намір приєднатися до Альянсу. Потім НАТО запрошує країну-кандидата до вступу.

Усі держави-члени НАТО зобов’язані підписати та ратифікувати протокол про приєднання країни-заявника відповідно до своїх національних процедур. Національні парламенти країн-кандидатів ратифікують протокол останніми.