Держдеп США підтримав продаж боєприпасів для України

Державний департамент США 25 квітня застосував декларацію про надзвичайний стан, щоб схвалити потенційний продаж Україні боєприпасів на суму 165 мільйонів доларів, щоб допомогти країні захиститися від вторгнення Росії.

Джерело: заява Пентагона, яку цитує Reuters

Деталі: Уряд України просив закупити різні види так званих нестандартних боєприпасів, тобто боєприпасів, які не відповідають стандартам НАТО.

Пентагон заявив, що пакет може включати артилерійські боєприпаси для гаубиць, танків і гранатометів, наприклад 152-мм снаряди для 2А36 Гіацинт; 152-мм снаряди для гармати Д-20; ВОГ-17 для автоматичного гранатомета АГС-17; боєприпаси калібру 125 мм для Т-72 і 152 мм для 2А65 Мста.

«Оскільки українські сили витрачають боєприпаси для захисту своєї країни, їхні щоденні потреби в поповненні продовжують зростати», – сказав представник Держдепартаменту.

За його словами, «критично низькі запаси боєприпасів» для українських польових систем були однією з причин того, що «існує надзвичайна ситуація».

Держдеп вперше за час адміністрації Джозефа Байдена застосував декларацію про надзвичайний стан. Його не оголошували з 2019 року, коли адміністрація Дональда Трампа продовжила військові продажі Королівству Саудівська Аравія, Об’єднаним Арабським Еміратам та Йорданії, викликавши обурення в Конгресі.