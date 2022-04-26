Цього року ООН очікує близько 8,3 млн біженців з України

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) очікує, що цього року з України виїдуть близько 8,3 мільйона людей. Ці дані озвучили переглядаючи свій попередній прогноз

Про це пише Reuters з посиланням на дані речника ООН. Брифінг відбувся у вівторок 26 квітня.

Понад 12,7 мільйона людей покинули свої домівки за останні два місяці війни в Україні, серед них 7,7 мільйона людей, які залишились в Україні і понад 5 мільйонів виїхали за кордон.

Раніше УВКБ ООН передбачало близько 4 мільйонів біженців одразу після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, але минулого місяця цей показник був перевищений.

«Ми не бачили масштабів кризи, безумовно, швидкості втечі людей», – сказала речниця Шабія Манту. Сирія залишається найбільшою нинішньою кризою біженців у світі: 6,8 мільйона людей втекли, додала вона.