Британский министр: Украина имеет полное право атаковать цели в России

Украина «совершенно легитимно» может атаковать объекты в России. Об этом заявил министр по вооруженным силам Великобритании Джеймс Хиппи, передает The Guardian.

По его словам, в развязанной Россией войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, что является частью ведения войны.

Министр подчеркнул, что «совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, непосредственно способствовала бы смертям и резне на украинской земле».