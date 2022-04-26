Британія передає Україні БМП Stormer із пусковими установками для ПЗРК Starstreak

Велика Британія передає Україні невелику кількість бронетранспортерів Stormer, оснащених пусковими установками для зенітних ракет Starstreak, для посилення ППО країни.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес у Палаті громад, пише «Європейська правда» із посиланням на ВВС.

Воллес зазначив, що машини пропонуватимуть покращені «протиповітряні можливості ближньої дії як вдень, так і вночі».

БМП Stormer

Він сказав, що ПЗРК Starstreak вже були розгорнуті та використовувалися в Україні протягом останніх трьох тижнів.

Міністр додав, що, за оцінкою Британії, чверть російських сил, направлених в Україну, нині «не боєздатні» і похвалив опір України як «натхнення для всіх нас».

Stormer має восьмизарядну пускову установку на даху і місце всередині для розміщення ще восьми ракет. Ці ракети здатні збивати літаки і гелікоптери ворога, які летять на низькій висоті.

Британські ЗМІ раніше повідомляли, що 13-тонні високотехнологічні пускові установки, як очікується, можуть бути завантажені на транспортні літаки С-17 і відправлені на війну за кілька днів.

Минулого тижня Борис Джонсон розповів, що британські інструктори у Польщі допомагають українцям освоювати ПЗРК Starstreak.

Британія вирішила передати Україні щонайменш 120 броньованих машин. З них 80 — машини Mastiff, Husky та Wolfhound, призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій.

Ще 40 машин адаптовані для ведення розвідки на місці бою та інших цілей. Це, зокрема, машини Spartan, розраховані на перевезення чотирьох бійців плюс команди з трьох людей, фронтові «швидкі» Samaritan, броньовані машини командного призначення Sultan, бронемашини Samson.