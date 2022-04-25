Верим в Залужного, в ВСУ и в Украину!

Недавно был пост от Залужного с просьбой верить в ВСУ, и ряд людей принял его скептично, мол, посмотрите на Мариуполь, на Херсон, что вы нас убаюкиваете с требованием верить, давайте пруфы.

Так вот что я поясню вам.

1) Основной задачей главнокомандующего было сохранение государства Украина. Я еще раньше писал, что первичной задачей было разбить и обесточить ударную группировку под Киевом. Так как, потеряв Киевскую область, выиграть в войне было бы очень трудно.

Эта задача выполнена успешно. Давайте, может, дождемся выполнения других задач?

2) На начало войны у нас не было легиона космодесанта, чтобы закрыть вопросы по всем направлениям. Там, где силы противника превосходили силы защитников даже не в разы, а на порядок, конечно, войска РФ имели успех. Особенно в зоне недалеко от Крыма, откуда был просто шквал ракет и налетов авиации. Война – такая штука, где-то можно устоять, где-то нет. И про то, как надо было воевать под Херсоном, рассказывают люди, которые не были в штате 59 бригады и 137 батальона, которые просто разметали за часы. Ракетами, РСЗО, авиацией, стволкой. Потом танковыми кулаками. Вы бы, конечно, если бы держали перешеек, то вы бы удержали, а там, по вашему мнению, какие-то дауны были, и они просто хотели погибнуть, потому хреново воевали. Такое ваше мнение? Или какой-то предатель просто перед несколькими БТГрами ВСУ подошел, открыл такой замок на перешейке и мины с собой забрал, а они, ответственные за этот сектор, просто смотрели потому что… да просто так, ведь никаких предпосылок к нападению не было, да? Что могло пойти не так?

Вы бы хоть узнали сколько там людей погибло, аналитики диванные. То, что вам не рассказывают арестовичи о том, что происходило на фронте не в нашу пользу, не дает вам права судить тех, кто сделал, что мог.

3) Джавелины и НЛАВы – хорошо, но колонны РФ остановили не они, а артиллерия. У нас война арты, и мы только начинаем получать артиллерию. И много чего другого, чтобы не только держаться в обороне, а уничтожать противника оптом. Но для этого надо укомплектовать обескровленные бригады, сформировать новые (а их 6 штук сейчас формируется вроде, может, уже больше), укомплектовать их и скоординировать. И при этом не потерять то, чего добились, то есть в условиях активных боевых действий.

Плюс ко всему обучить людей пользоваться НАТОвской техникой. Это огромный пласт работы, который не виден обывателю. Но именно это фундамент в нашу победу, и то, что делается, не выносится на обсуждение в фейсбук. И вы даже не представляете сколько всего неожиданного для мокшан делается сейчас на перспективу.

4) Мы придем к победе. Шаг за шагом. Мы обрушим сотни тысяч НАТОвских боеприпасов на позиции врага и его технику. Мы уничтожим высокоточными НАТОвскими боеприпасами штабы управления, средства РЭБ и ПВО. Мы возьмем группировки РФ в клещи, обрубив им логистику и резервы, и будем брать их в плен тысячами. Мы будем сбивать их авиацию везде, куда дотянется наше новое ПВО. Мы устроим им ад на нашей земле.

И к этому мы сейчас и идем. Шаг за шагом. Делая больше, чем можем, но меньше, чем хотелось бы. И нам надо придерживаться этого плана. Всем вместе. Единой нацией без дрязг и сомнений, у которой сейчас единая цель – это победа.

Потому верим в командование, верим в союзников, верим в себя. Верим в Залужного, в ВСУ и, как бы мне это не странно было писать, в Зеленского. У меня к нему вагон претензий, но их я достану из своей коробки только после войны. Сейчас у меня приоритеты в сторону генной модификации свиней и собак превыше всего.

Ну и да, чуть больше знаю, потому и знаю, что идет работа в сторону победы, и верю в победу.

И вы верьте. До самой победы. Которая не произойдет через две недели и через два месяца. Но к которой шаг за шагом мы придем.

Serg Marco