В економічному плані ми відкинуті на 30-40 років назад, — мер Бучі про руйнування міста

Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що в економічному плані місто відкинуто на 30-40 років назад через руйнування, завдані російськими окупантами
Посадовиць висловив таку думку в етері Еспресо.
«Ситуація в населених пунктах Київщини дуже схожа: орками відразу була знищена критична інфраструктура — вода, газ, світло, звʼязок. Росіяни свідомо все це знищили, адже потреби знищувати всю інфраструктуру не було. Вони умисно це робили, щоб спричинити збурення людей і таким чином, можливо, на цьому грати», — зазначив Федорук.
Мер додав, що ситуація по житлових, приватних і промислових обʼєктах у всіх населених пунктах Київщини різна, але все одно однаково плачевна.
«В економічному сенсі ми вже відкинуті на років 30-40 назад. Усі економічно активні підприємства було знищено», — зауважив Анатолій Федорук.
Leave a Reply