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Україна здатна виграти війну проти Росії, — очільник Пентагону Остін

Ллойд Остін

Про це повідомляє CNN.

На пресконференції у Польщі, яку було його присвячену візиту Ллойда Остіна та державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва, очільник Пентагону запевнив, що Сполучені Штати вірять у перемогу України.

«З точки зору їхньої здатності перемагати, перший крок до перемоги — це віра в те, що ти можеш перемогти. І тому вони вірять, що ми можемо перемогти. Ми віримо, що ми – вони – можемо перемогти, якщо у них буде відповідне обладнання, належна підтримка. Ми робитимемо все можливе і продовжуватимемо робити все, що в наших силах», – пообіцяв Остін.

25 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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