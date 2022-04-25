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САУ та гаубиці: Італія готова надіслати Україні важку артилерію

Італійський уряд вивчає можливість надання Україні нового пакету військової допомоги, у списку є самохідні гармати та гаубиці.

Про це повідомляють італійські видання Corriere della Sera та Repubblica.

Склад пакету військової допомоги може бути визначений до часу візиту прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі до Києва.

Хоч список залишається засекреченим, але італійські журналісти проаналізували наявні теоретичні можливості.

Як зазначається, наразі є лише впевненість у новій партії кулеметів, протитанкових ракет та боєприпасів – ці постачання вже затверджено. Однак ситуація на фронтах в Україні підштовхує західні уряди до відправки бронетехніки та артилерії.

В італійській армії є САУ M109 калібру 155 мм, які зберігаються з кінця холодної війни. Італійське командування зараз вивчає, скільки часу знадобиться, щоб привести їх до ладу.

«У нашій країні їх було близько трьохсот, 221 з яких пройшли програму оновлення на початку дев’яностих років», – пише Repubblica, і уточнює, що з них не менше 70 продано Пакистану і 10 передано Джибуті. Інші вимагають відновлення, яке може зайняти місяці.

Як зазначається, в Італії також є 70 ультрасучасних систем Pzh 2000 – німецьких самохідних гусеничних машин із гаубицею калібру 155 мм.

В Corriere della Sera як альтернативу бачать можливість передачі самохідних гармат SIDAM 25, які лежать на складах з часів холодної війни.

Також розглядається можливість надання кількох бойових броньованих машин Centauro, які мають вісім провідних коліс та гармату, здатну знищувати танки. Але вони використовують снаряди 105 мм, яких немає в Україні.

Обговорюється варіант відновлення старих гусеничних машин М113 для перевезення десанту: США дадуть 200 таких і на італійських складах має бути ще кілька.

25 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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