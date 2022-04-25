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Ракетні удари по Кременчуку: окупанти влучили в ТЕЦ та нафтопереробний завод

пожежа у житловому будинку

Про це написав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у telegram.

За його словами, це був найбільший обстріл на Полтавщині з початку повномасштабного вторгнення Росії.

«9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості. Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води», — написав Лунін.

25 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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