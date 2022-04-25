Незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Путін – держсекретар США Блинкен и Остин обещают, что американские дипломаты вернутся в Киев » «Особистий удар по Путіну, який призведе до ескалації»: США не вводять санкції проти ймовірної дружини президента РФ Кабаєвої Сполучені Штати Америки підготували пакет санкцій проти ймовірної дружини президента РФ Аліни Кабаєвої, проте не вводять його в дію, оскільки це може бути «занадто особистим» ударом по Володимиру Путіну Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНІАН. Кабаєву уряд США вважає дівчиною президента РФ і матір’ю як мінімум трьох його дітей. Офіційні особи заявили виданню, що її підозрюють у причетності до приховування особистих статків Путіна за кордоном. Вони вважають, що запровадження санкцій проти Кабаєвої стане «настільки особистим ударом по Путіну, що це може призвести до подальшої ескалації» у відносинах між країнами.