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«Особистий удар по Путіну, який призведе до ескалації»: США не вводять санкції проти ймовірної дружини президента РФ Кабаєвої

Сполучені Штати Америки підготували пакет санкцій проти ймовірної дружини президента РФ Аліни Кабаєвої, проте не вводять його в дію, оскільки це може бути «занадто особистим» ударом по Володимиру Путіну

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНІАН.

Кабаєву уряд США вважає дівчиною президента РФ і матір’ю як мінімум трьох його дітей.

Офіційні особи заявили виданню, що її підозрюють у причетності до приховування особистих статків Путіна за кордоном.

Вони вважають, що запровадження санкцій проти Кабаєвої стане «настільки особистим ударом по Путіну, що це може призвести до подальшої ескалації» у відносинах між країнами.

25 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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