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Нафтобаза в російському Брянську практично повністю згоріла

У російському брянську пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі

Про це повідомляють у телеграм-каналах та публікують відповідне відео.

Зазначається, що жителі Брянська кажуть про вибухи та пожежу в районі місцевої нафтобази. За словами мешканців, було чутно кілька вибухів, а потім почалася пожежа.

Влада Брянської області підвередила ТАСС, що горять резервуари на нафтобазі. На місці працюють пожежники.

5 канал пише, що за не підтвердженою інформацією, внаслідок пожежі горять резервуари з паливом у військовій частині на Московському проспекті та нафтопереробному заводі за адресою Снєжетьский вал.

25 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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