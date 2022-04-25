Нафтобаза в російському Брянську практично повністю згоріла

Про це повідомляють у телеграм-каналах та публікують відповідне відео.

Зазначається, що жителі Брянська кажуть про вибухи та пожежу в районі місцевої нафтобази. За словами мешканців, було чутно кілька вибухів, а потім почалася пожежа.

Влада Брянської області підвередила ТАСС, що горять резервуари на нафтобазі. На місці працюють пожежники.



5 канал пише, що за не підтвердженою інформацією, внаслідок пожежі горять резервуари з паливом у військовій частині на Московському проспекті та нафтопереробному заводі за адресою Снєжетьский вал.