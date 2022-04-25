Ракетні удари по Кременчуку: окупанти влучили в ТЕЦ та нафтопереробний завод На Львівщині пожежі у двох населених пунктах » На Вінниччині пролунали кілька вибухів — призупинені поїзди У Вінницькій області пролунали кілька вибухів Про це повідомляє ОВА. «На Вінниччині пролунали кілька вибухів. Зберігайте спокій та не залишайте укриттів до відбою повітряної тривоги», — йдеться в повідомленні. Місцевих жителів закликають не публікувати фото, відео та інформацію, яка може працювати на користь ворога. Також через відсутню напругу у контактній мережі затримано відправлення міжміських поїздів. «У зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій, відсутня напруга у контактній мережі на ділянках Шепетівка-Козятин, Жмеринка-Козятин, Козятин-Фастів. Поїзди, що прямують вказаними ділянками, затримано, час затримки та перелік поїздів буде повідомлено окремо», — йдеться в повідомленні.