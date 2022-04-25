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На Вінниччині пролунали кілька вибухів — призупинені поїзди

У Вінницькій області пролунали кілька вибухів

Про це повідомляє ОВА.

«На Вінниччині пролунали кілька вибухів. Зберігайте спокій та не залишайте укриттів до відбою повітряної тривоги», — йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів закликають не публікувати фото, відео та інформацію, яка може працювати на користь ворога.

Також через відсутню напругу у контактній мережі затримано відправлення міжміських поїздів.

«У зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій, відсутня напруга у контактній мережі на ділянках Шепетівка-Козятин, Жмеринка-Козятин, Козятин-Фастів. Поїзди, що прямують вказаними ділянками, затримано, час затримки та перелік поїздів буде повідомлено окремо», — йдеться в повідомленні.

25 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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