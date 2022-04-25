На Львівщині пожежі у двох населених пунктах

На Львівщині повідомляють про звуки вибухів, місцева влада каже, що в області працює ППО
Про це зазначив у своєму телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький.
«Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях. Працює ППО», — написав він.
Згодом Максим Козицький додав, що у двох населених пунктах Золочівського району Львівщини — пожежі.
«Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях», — написав він.
Зазначимо, на Львівщині повітряну тривогу 25 квітня оголосили о 07: 20 Близько 08:30 у соцмережах почали повідомляти про звуки вибухів в області.
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