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На Львівщині пожежі у двох населених пунктах

На Львівщині повідомляють про звуки вибухів, місцева влада каже, що в області працює ППО

Про це зазначив у своєму телеграм-каналі голова Львівської ОВА  Максим Козицький.

«Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях. Працює ППО», — написав він.

Згодом Максим Козицький додав, що у двох населених пунктах Золочівського району Львівщини — пожежі.

«Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях», — написав він.

Зазначимо, на Львівщині повітряну тривогу 25 квітня оголосили о 07: 20 Близько 08:30 у соцмережах почали повідомляти про звуки вибухів в області.

25 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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