На Вінниччині пролунали кілька вибухів — призупинені поїзди Ми не заспокоїмося, поки Путін не програє – голова МЗС Британії » На Львівщині пожежі у двох населених пунктах На Львівщині повідомляють про звуки вибухів, місцева влада каже, що в області працює ППО Про це зазначив у своєму телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький. «Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях. Працює ППО», — написав він. Згодом Максим Козицький додав, що у двох населених пунктах Золочівського району Львівщини — пожежі. «Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях», — написав він. Зазначимо, на Львівщині повітряну тривогу 25 квітня оголосили о 07: 20 Близько 08:30 у соцмережах почали повідомляти про звуки вибухів в області.