Ми не заспокоїмося, поки Путін не програє – голова МЗС Британії

У Великій Британії обіцяють не припинити підтримку України до її перемоги.

Як повідомляє «Європейська правда», про це на своїй сторінці у twitter пише міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

«Зараз ми вступаємо у третій місяць незаконної війни Путіна проти України. Росія вчинила жахливі звірства, включаючи напади на невинних мирних жителів і дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе»,- пише вона.

Нагадаємо, що Британія вже анонсувала передачу Україні 20 самохідних артилерійських установок і десяток тисяч снарядів.

Вже наступного тижня 45 000 снарядів британського виробництва разом із самохідними гаубицями AS90 будуть відправлені до Польщі, де українських військових навчать, як їх використовувати та обслуговувати перед відправкою на фронт.