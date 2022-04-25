Макрон одержал уверенную победу на выборах во Франции

Эммануэль Макрон одержал уверенную победу над ультраправой соперницей Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в воскресенье, признав неудовлетворенность избирателей своим первым сроком и заявив, что он будет пытаться исправить ситуацию.

Его сторонники возликовали, когда результаты голосования появились на огромном экране на Марсовом поле у Эйфелевой башни. Лидеры в Берлине, Брюсселе, Лондоне и других странах приветствовали его победу над националисткой и евроскептиком Ле Пен.

По данным МВД, после подсчета 97 процентов бюллетеней Макрон получил 57,4% голосов. Однако в своем выступлении он признал, что многие голосовали за него только для того, чтобы не допустить избрания Ле Пен. Макрон пообещал обратить внимание на то, что многие французы считают, что их уровень жизни падает.

«Многие в нашей стране голосовали за меня не потому, что они поддерживают мои идеи, а чтобы не допустить ультраправых. Я хочу поблагодарить их и понимаю, что я в долгу перед ними в ближайшие годы», – сказал он.

Два года потрясений, вызванных пандемией, и резкий рост цен на энергоносители, усугубленные войной в Украине, вывели экономические проблемы не передний план предвыборной кампании. Растущая стоимость жизни стала вызывать все большее напряжение среди беднейших слоев населения страны.

Ле Пен, которая в какой-то момент в кампании отставала от Макрона лишь на несколько процентных пунктов, быстро признала свое поражение, пообещав при этом продолжить борьбу на парламентских выборах в июне.

Как показали соцопросы, две трети избирателей из рабочего класса поддержали Ле Пен, в то время как такое же количество служащих и пенсионеров поддержали Макрона.