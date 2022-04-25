Как выбирать мужские шорты?

Шорты плотно вошли в мужской гардероб. Их носят в кафе, клубы, на прогулку и, даже, на работу. Главное, правильно подобрать модель и выбрать качественную вещь. Хотите купить мужские шорты и не допустить ошибок? Читайте статью до конца.

Основные критерии выбора

Выбирая укороченные штаны, отталкивайтесь от таких параметров, как:

рост;

возраст;

комплекция;

предпочтительный стиль в одежде.

Учитывая вышесказанное, вы сможете подобрать правильную длину и оптимальный фасон. Классическая длина штанины шорт — на ладонь выше колена. Иногда допускается зазор между краем брюк и коленной чашечкой в 2-3 см. Более длинные изделия могут носить мужчины в возрасте или имеющие значительный лишний вес. Более короткие — молодежь. Хотя, длина до середины бедра и выше допускается исключительно, как пляжный или спортивный вариант.

Размер также нужно подбирать максимально исходя из ваших параметров. Вещь не должна болтаться, но и чрезмерное облегание недопустимо. Даже, если в составе присутствует большой процент эластана.

Разновидности фасонов

Нельзя ходить в одних и тех же шортах и на пляж, и на работу. Поэтому, не стоит искать универсальный вариант укороченных брюк на все случаи жизни. Обязательно приобретите 2-3 различных изделия.

Вот список наиболее популярных фасонов мужских шорт:

чиносы — популярная модель, подходящая под любой тип фигуры; идеально дополняет городской стиль;

сафари — отличные штаны для путешествий, легкие и удобные;

бермуды — в зависимости от плотности материала и длины могут быть надеты, как на отдых, так и на работу;

милитари — свободный крой, средняя длина и характерная камуфляжная расцветка подойдут всем без исключения;

спортивные — укороченная модель из полиэстера предназначена для отдыха на природе и активных видов спорта.

Выбирайте фасон, который максимально соответствует вашим потребностям. Учитывайте советы по выбору шорт. И не забывайте о качестве. Найти хороший товар по доступным ценам можно в сети магазинов Интертоп.

Не отказывайте себе в комфорте. Покупайте качественные правильные шорты и носите их с удовольствием.