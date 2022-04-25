Біржа Nasdaq закриє доступ для росіян

Американська біржа Nasdaq припиняє роботу з інвесторами з росії.
Про це повідомив Saxo Bank користувачам, які співпрацюють із Nasdaq.
Доступ до біржі буде закритий росіянам з 29 квітня.
Також інвестори з рф більше не матимуть доступу до актуальних ринкових даних бірж Nasdaq, а будь-які активні підписки на ринкові дані будуть автоматично скасовані.
«Клієнти, які проживають у росії, більше не матимуть доступу до поточних ринкових даних або даних із затримкою з бірж Nasdaq у США та країнах Північної Європи, якщо на рахунку відсутня позиція, що торгується на зазначених біржах», – йдеться у повідомленні.
На американській біржі Nasdaq торгують акціями понад 3200 компаній.
Leave a Reply