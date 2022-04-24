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ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині

Підрозділами ЗСУ відновлено контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області

Оперативну інформацію з фронту поширило командування «Південь» у Facebook.

«На Херсонщині, напередодні фейкового референдуму ворог намагався активізуватися. Спроби проведення штурмових дій в напрямку Олександрівки та Таврійського успіхів не мали. Намагання заволодіти Миколаївкою також виявилися не вдалими. Нанесенням вогневого ураження артилерією загальної підтримки угруповання атаки противника відбито. Нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області», — йдеться у звіті «Півдня».

Накопичення живої сили та техніки в районі Киселівки для подальшого наступу на Посад-Покровське зазнало вогневого ураження українськими підрозділами. Ворог відійшов у бік Чорнобаївки зі значними втратами.

За добу 23 квітня загальні втрати противника складають: 74 особи, 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БпЛА-розвідники.

«В Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання становить близько 20 одиниць, серед яких є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу «Калібр». Блокуючи судноплавство, проводячи викриття надводної обстановки та повітряну розвідку, вони продовжують нести загрозу ракетного удару майже по всій території України», — розповіли у ЗСУ.

24 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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