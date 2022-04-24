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Западная Вирджиния отправит БТР М113 в Украину из своих запасов

Губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис объявил, что Национальная гвардия Западной Вирджинии направит Украине бронетранспортеры

Согласно официальной информации, штат Западная Вирджиния отправит в Украину по запросу ее Министерства обороны бронетранспортеры M-113 в количестве, которое «не разглашается».

Эти бронемашины используются для перемещения солдат, обеспечивая при этом их защиту от огня из стрелкового оружия.

«Присоединяясь к другим штатам, мы надеемся и молимся, чтобы это дало украинским вооруженным силам значительный импульс для защиты своей родины от агрессии», — говорится в заявлении.

Ранее в этом году Джим Джастис распорядился прекратить импорт спиртных напитков, произведенных в России. Губернатор также попросил Ассоциацию розничных продавцов Западной Вирджинии убрать уже имеющийся российский алкоголь со своих полок.

24 апреля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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