За два місяці війни в Україні постраждали 602 дитини

23 квітня в Одесі загинуло 3-місячне немовля, а в Миколаївській області 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, офіційно підтверджена кількість померлих дітей від війна в Україні сягнула 213-ти.

Передає Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів

«Більше ніж 602 дитини постраждали в Україні за два місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 24 квітня 2022 року 213 дітей загинуло та понад 389 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях».

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 122, Київській – 114, Харківській – 91, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській областях – 17, у м.Києві – 16, у Житомирській області – 15.

23 квітня внаслідок обстрілу країною-агресором житлового кварталу м.Одеса загинула мати з 3-місячною дитиною.

23 квітня біля с. Новокиївка Снігурівського р-ну Миколаївської області 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення внаслідок детонації міни.