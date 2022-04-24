У Конгресі США закликали повернути посольство в Україну

Республіканець від штату Іллінойс Вікторія Спартц закликала уряд відновити роботу посольства в Україні. За її словами, такий крок надішле «сильний сигнал для українського народу».

Як повідомляє «Європейська правда«, таку заяву Вікторія Спарц зробила в ефірі CNN.

«Багато країн фактично повертають (свої посольства) до Києва. Найменше, що ми можемо зробити – насправді, можливо, повернути їх до Львова», – заявила вона.

«Це важливо, але це також посилає сильний меседж для українців… Для них важливо бачити цю підтримку, і вона робить їх сильнішими, і вони збираються виграти (війну)», – додала конгресмен Спартц.

«На будь-якій роботі – чи то політична, чи дипломатична – пов’язана із ризиком. Так, треба бути розумним. Але якщо ти не на землі, дуже важко виконувати свою роботу»,- додала вона.

Спартц також закликав президента Джо Байдена відвідати Україну.

Нагадаємо, Вікторія Спартц є першою етнічною українкою у Конгресі США. Вона народилася у Чернігівській області та переїхала до Сполучених Штатів у віці 22 роки.