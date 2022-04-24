У Британії вперше за 30 років можуть відкрити вугільну шахту

У Великій Британії вперше за 30 років готуються відкрити вугільну шахту Woodhouse Colliery в графстві Камбрія на північному заході країни.

Про це виданню джерела Telegraph повідомили в британському парламенті.

Зокрема, міністр житлового будівництва Майкл Гоув підтримує такі плани. Очікується, що вугільна шахта постачатиме життєво важливі матеріали для сталеливарних заводів.

Woodhouse Colliery, перша глибока вугільна шахта у Великій Британії за 30 років, отримала добро від місцевих радників у жовтні 2020 року, але через шість місяців міністри почали розслідування після протесту активістів напередодні конференції зі зміни клімату.

Чиновник збирається схвалити відкриття шахти, оскільки кабінет міністрів підтримує пропозицію позбутися залежності від російського імпорту.

Остаточне рішення міністра залежатиме від рекомендацій, переданих йому інспекцією планування.

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив у листопаді на саміті у Глазго, що він “не підтримує збільшення кількості вугілля”, але утримався від прямої опозиції.

Гоув має час до 7 липня, щоб ухвалити остаточне рішення, але джерела кажуть, що воно може бути ухвалене набагато раніше — можливо, вже в середині травня.