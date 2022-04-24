У Британії вперше за 30 років можуть відкрити вугільну шахту Западная Вирджиния отправит БТР М113 в Украину из своих запасов » Росія обстріляла Сумщину з мінометів та важкої артилерії Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що Росія обстріляла Сумщину з мінометів та важкої артилерії Про це очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Telegram. За словами Живицького, російські терористи атакували два населені пункти. «Сьогодні відбулася провокація російських терористичних військ на території Сумщини у Конотопському районі. Було обстріляно з мінометів та важкої артилерії два села. Постраждали житлові будинки, господарчі будови. У селі Атинське пошкоджень зазнав психоневрологічний диспансер. У ньому вибило вікна, двері, постраждала територія закладу. На щастя, всі живі, ніхто не постраждав», – сказав Дмитро Живицький.