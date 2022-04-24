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Росія обстріляла Сумщину з мінометів та важкої артилерії

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що Росія обстріляла Сумщину з мінометів та важкої артилерії

Про це очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Telegram.

За словами Живицького, російські терористи атакували два населені пункти.

«Сьогодні відбулася провокація російських терористичних військ на території Сумщини у Конотопському районі. Було обстріляно з мінометів та важкої артилерії два села. Постраждали житлові будинки, господарчі будови. У селі Атинське пошкоджень зазнав психоневрологічний диспансер. У ньому вибило вікна, двері, постраждала територія закладу. На щастя, всі живі, ніхто не постраждав», – сказав Дмитро Живицький.

24 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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