Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що Росія обстріляла Сумщину з мінометів та важкої артилерії
Про це очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Telegram.
За словами Живицького, російські терористи атакували два населені пункти.
«Сьогодні відбулася провокація російських терористичних військ на території Сумщини у Конотопському районі. Було обстріляно з мінометів та важкої артилерії два села. Постраждали житлові будинки, господарчі будови. У селі Атинське пошкоджень зазнав психоневрологічний диспансер. У ньому вибило вікна, двері, постраждала територія закладу. На щастя, всі живі, ніхто не постраждав», – сказав Дмитро Живицький.
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