Росія блокує економічні дані, приховуючи вплив західних санкцій – ЗМІ

Російська влада почала закривати інформацію про основні економічні показники, щоб приховати проблеми, з якими РФ стикається через санкції.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Останніми днями влада Росії припинила публікувати дані про державний борг, статистику торгівлі та видобуток нафти.

Центральний банк обмежив обсяг фінансової інформації, яку місцеві банки повинні регулярно публікувати, поки йде робота над законопроєктом про заборону кредиторам ділитися даними з іноземними державами. Місцеві кредитори не будуть зобов’язані публікувати деякі фінансові звіти за період з 31 грудня 2021 року по 1 жовтня 2022 року,

Відключення не є повним: уряд все ще публікує основні показники, такі як інфляція, валовий внутрішній продукт та низка інших даних. Але обсяг публікацій звузився.

Припускають, що обмеження завадять Вашингтону й Брюсселю бачити, як впливають їхні санкції на російську економіку, а також ускладнять пошук нових цілей і точне налаштування майбутніх раундів санкцій.

Минулого тижня відділення російського міністерства енергетики, яке оприлюднює щомісячні дані про видобуток та експорт нафти, заявило, що обмежує «розповсюдження інформації, яка може бути використана як додатковий тиск на російський ринок та його учасників».