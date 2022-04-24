Окупанти обстрілюють населені пункти Херсонщини з танків під українськими прапорами

З метою дискредитації ЗСУ російські військові здійснюють провокації на окупованих територіях Херсонщини.
Про це інформує Мілітарний.
Росіяни обстрілюють захоплені населені пункти з танків під прапорами України.
Колона такої техніки вирушила від селища Грозове до селища Молодецьке.
Інформацію оприлюднили в Оперативному командуванні “Південь”.
“Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів ЗСУ на захоплених ним територіях, після чого з тих самих танків здійснює обстріл захоплених населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області” – йдеться у повідомленні.
Такі дії окупанти проводять на території Херсонської та Миколаївської областей.
При цьому тиснуть на мирне населення і психологічно, і обстрілюючи населені пункти.
Крім того, проводять пропагандистські заходи й агітують людей до опору українській владі та для створення псевдореспублік.
В ОК “Південь” підкреслили, що Сили оборони України не обстрілюють цивільні об’єкти та населені пункти, де окупанти ховаються за мирними людьми.
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