Окупанти обстрілюють населені пункти Херсонщини з танків під українськими прапорами

З метою дискредитації ЗСУ російські військові здійснюють провокації на окупованих територіях Херсонщини.

Про це інформує Мілітарний.

Росіяни обстрілюють захоплені населені пункти з танків під прапорами України.

Колона такої техніки вирушила від селища Грозове до селища Молодецьке.

Херсонська область, квітень 2022

Інформацію оприлюднили в Оперативному командуванні “Південь”.

“Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів ЗСУ на захоплених ним територіях, після чого з тих самих танків здійснює обстріл захоплених населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області” – йдеться у повідомленні.

Такі дії окупанти проводять на території Херсонської та Миколаївської областей.

При цьому тиснуть на мирне населення і психологічно, і обстрілюючи населені пункти.

Крім того, проводять пропагандистські заходи й агітують людей до опору українській владі та для створення псевдореспублік.

В ОК “Південь” підкреслили, що Сили оборони України не обстрілюють цивільні об’єкти та населені пункти, де окупанти ховаються за мирними людьми.