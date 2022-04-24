Німеччина передасть Україні військові вантажівки

ФРН передасть Збройним Силам України позашляховики, броньовані вантажівки, автобуси та майже 100 важких тягачів MAN HX81 з напівпричепами для транспортування танків.

Про це повідомляє німецьке видання BILD, що має у своєму розпорядженні «списки потреб» — запити від України, а також списки озброєння погодженого урядом ФРН для постачання Україні.

Крім транспортних засобів Німеччина поставить Україні міномети, стрілецьку зброю, протитанкові засоби, протитанкові міни, артилерійські та стрілецькі боєприпаси, радіолокаційні станції розвідки та засоби матеріально-технічного забезпечення. Подробиці щодо цього переліку втаємничені.

Водночас німецький уряд не погодив передачу важкого озброєння, яке запитувала Україна. Йдеться про зенітні ракетні комплекси IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Puma та Marder, бронетранспортери TPz 1 Fuchs та Boxer, 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), реактивні системи залпового вогню і протикорабельні ракети.