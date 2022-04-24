На Харківщині та сході окупанти намагалися наступати, але безуспішно – Генштаб

На сході та на Харківщині російські загарбники намагаються проводити штурмові та наступальні дії, однак успіху не мають.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: «Відзначається активізація наступальних та штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха (Харківська область – ред.). Ворог успіху не мав, зазнав втрат та був вимушений відступити на раніше займані рубежі».

Деталі: Загалом на Слобожанському напрямку триває перекидання озброєння і військової техніки ворога до району міста Куп’янськ. Окупанти продовжують часткове блокування Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Нанапрямках ворог здійснює нарощування системи управління та протиповітряної оборони. Продовжує здійснювати вогневий вплив по позиціях ЗСУ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Завдає авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації.

На Сєверодонецькому напрямку противник намагався здійснювати штурмові дії в напрямку населених пунктів Лиман та Яцьківка, успіху не мав. Окупанти встановили контроль над частиною населеного пункту Зарічне. Ворог намагався закріпитись в західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного, успіху не досяг. Розпочав просування у напрямках населених пунктів Оріхове та Нижнє.

На Попаснянському напрямку підрозділи окупантів намагалися закріпитися на досягнутих рубежах. Ворог також проводив перегрупування та здійснював поповнення особовим складом і боєприпасами та підготовку до подальших штурмових дій.