ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині Зеленський: Ми повернемо території одразу, як будемо мати зброю » Деблокада Маріуполя поки неможлива. Зараз ми пропонуємо гуманітерне вирішення цього питання, — Зеленський Володимир Зеленський повідомив ситуацію у Маріуполі та можливість деблокади міста Про це він повідомив під пресконференції. За його словами 23 квітня росіяни обстрілюють Україну з різних напрямків та озброєння. Маріуполь заблокований і деблокада наразі неможлива. «Зараз в Маріуполі складне оточення. Сьогодні один із найскладніших днів. Вони стріляють із моря, суші, танків, артилерії, авіація тощо. Як тільки ми туди зможемо дійти ми дійдемо, а поки ми пропонуємо ще раз, як будь-які цивілізовані люди, гуманітарне вирішення цього питання — обмін цивільних людей. Ми пропонуємо обмін поранених», — сказав президент.