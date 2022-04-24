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Деблокада Маріуполя поки неможлива. Зараз ми пропонуємо гуманітерне вирішення цього питання, — Зеленський

Володимир Зеленський повідомив ситуацію у Маріуполі та можливість деблокади міста

Про це він повідомив під пресконференції.

За його словами 23 квітня росіяни обстрілюють Україну з різних напрямків та озброєння. Маріуполь заблокований і деблокада наразі неможлива.

«Зараз в Маріуполі складне оточення. Сьогодні один із найскладніших днів. Вони стріляють із моря, суші, танків, артилерії, авіація тощо. Як тільки ми туди зможемо дійти ми дійдемо, а поки ми пропонуємо ще раз, як будь-які цивілізовані люди, гуманітарне вирішення цього питання — обмін цивільних людей. Ми пропонуємо обмін поранених», — сказав президент.

24 апреля, 2022 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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