Чем привлекательны ставки на киберспорт?

Киберспорт — молодое направление в беттинге. И лишь в последние годы ставки на различные турниры возросли многократно. Влияние оказали различные факторы. В том числе серьезный уровень подготовки к международным чемпионатам. Призовые на них достигают десятков миллионов долларов.

Популяризация компьютерных и мобильных игр усилилась. Принимает ставки на киберспорт официальный сайт «Фонбет». Главным образом на такие события, как матчи по FIFA, Dota 2, CS:GO и др. И, если еще пару лет линия и роспись были скудными, то сегодня удивят даже скептиков киберспортивных ставок.

Преимущества ставок на киберспорт

Если раньше к ставкам на LoL или Dota 2 никто серьезное не относился, то сейчас многое поменялось. Заглянув на «Фонбет», вы обнаружите что линия по киберспорту серьезно увеличилась. А выбор рынков порой не уступает роспись на футбол или хоккей. Среди преимуществ ставок на киберспорт стоит выделить:

Насыщенный календарь событий. Локальные и международные матчи появляются в расписании чуть ли не ежедневно. В основном активность наблюдается в вечернее время.

Подробная роспись. Особенно, когда речь идет о международных соревнованиях. В этом случае на один матч CS:GO, к примеру, количество рынков может достигать тысячи.

Привлекательные коэффициенты. Киберспорт — новое направление, развивающееся. Поэтому букмекеры зачастую не успевают адаптировать котировки, оставляя их высокими.

Увлекательность. Наблюдать за матчами в различных игровых дисциплинах не менее интересно, как и в футболе или в теннисе. Встречи протекают динамично, в напряжении.

В «Фонбет» почти на все киберспортивные матчи имеются прямые трансляции. Они позволяют не только делать ставки, но и следить за ходом игры, сопереживать фаворитам. Особенно выгодны ставки в лайве, когда вы можете перехватывать крупные коэффициенты и зарабатывать на верных прогнозах большие деньги.

Какие рынки выбрать в ставках?

Если взглянуть на роспись, то отличий от классических спортивных игр не так много. Хотя, учитывая особенности каждой линии, есть и яркие моменты. Например, среди популярных исходов:

Победа или ничья. Во многих играх только победа.

Тоталы. Принимаются итоги по количеству карт, очков и пр.

В MOBA дисциплинах есть ставка на первую кровь.

В «Фонбет» делать ставки на киберспорт можно начать с малого. Вам необязательно рисковать крупными суммами. Можно поставить всего 50 рублей на событие. Попробуйте и выигрывайте!