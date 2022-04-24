Про це із посиланням на власні джерела у суботу, 24 квітня 2022 року, заявила газета Daily Express, розповідає Еспресо.TV. Попередньо це кілька десятків одиниць самохідних гаубиць з системою точного наведення по GPS.
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Британія передає ЗСУ гаубиці з GPS наведенням та 45 тис. снарядів до них
Про це із посиланням на власні джерела у суботу, 24 квітня 2022 року, заявила газета Daily Express, розповідає Еспресо.TV. Попередньо це кілька десятків одиниць самохідних гаубиць з системою точного наведення по GPS.
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