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Британія передає ЗСУ гаубиці з GPS наведенням та 45 тис. снарядів до них

Гаубиці AS-90

Про це із посиланням на власні джерела у суботу, 24 квітня 2022 року, заявила газета Daily Express, розповідає Еспресо.TV. Попередньо це кілька десятків одиниць самохідних гаубиць з системою точного наведення по GPS.

24 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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