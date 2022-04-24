Окупанти обстрілюють населені пункти Херсонщини з танків під українськими прапорами Как заказать недорогую электропилу с доставкой по Украине » Британія передає ЗСУ гаубиці з GPS наведенням та 45 тис. снарядів до них Для перемоги над російською армією урядом Великої Британії буде передано Україні партію важкої артилерії у комплекті з десятками тисяч набоїв Про це із посиланням на власні джерела у суботу, 24 квітня 2022 року, заявила газета Daily Express, розповідає Еспресо.TV. Попередньо це кілька десятків одиниць самохідних гаубиць з системою точного наведення по GPS.