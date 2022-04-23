Більшість «народної міліції ДНР» знищено у Маріуполі Росії не місце за столом саміту G20 – міністр фінансів Канади » ЗСУ здійснили успішний контрнаступ і звільнили ще три села на північ від Харкова Українські військові звільнили від російських окупантів три населених пункти Харківської області Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. «Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої», – йдеться в повідомленні. Відомо, що українські військові вибили окупантів з населених пунктів Безруки, Слатіне та Прудянка Дергачівського напрямку. ЗСУ закріпилися на позиціях. Також що Синєгубов зазначив, за минулу добу, 22 квітня, російські війська завдали 56 ударів по цивільній інфраструктурі Харкова та області. Внаслідок цього загинули дві людини та 19 – дістали поранення. Уночі також тривали артилерійські обстріли житлових районів Харкова зі східної сторони.