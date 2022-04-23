В ООН заявляють, що дії Росії в Україні можуть вважатися воєнними злочинами

В Організації Об’єднаних Націй стверджують, що дії Росії в Україні, зокрема розстріли мирних жителів, можуть вважатися воєнними злочинами.

«Російські збройні сили без розбору обстрілювали та бомбардували населені райони, вбиваючи мирних жителів і руйнуючи лікарні, школи та іншу цивільну інфраструктуру, дії, які можуть прирівнюються до воєнних злочинів», – сказала Равіна Шамдасані, речниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

За її словами, у місті Буча під Києвом місія УВКБ ООН задокументувала, що там було вбито 50 мирних жителів, у тому числі шляхом розстрілу.

В ООН станом на 20 квітня підтвердити загибель 2345 і поранення 2919 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.