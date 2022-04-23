Польща надала Україні озброєння на понад $1,6 млрд, — Моравецький Порошенко призвал Канаду принять акт о ленд-лизе и предложил включить Христю Фриланд в Совет финансовых доноров Украины » Унаслідок ракетного удару по Одесі загинуло п’ятеро людей, серед них — тримісячна дитина В Одесі від ракетного обстрілу російських військ загинули п’ятеро людей, 18 – поранені Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram. «Одеса. 5 убитих та 18 поранених українських громадян», — сказав він. За словами очільника ОП, жертв та постраждалих може буде більше. «Серед убитих — тримісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень», — написав Єрмак. Нагадаємо, Росія обстріляла Одесу з Каспійського моря, пошкоджено військовий об’єкт та 2 житлові будинки