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Унаслідок ракетного удару по Одесі загинуло п’ятеро людей, серед них — тримісячна дитина

В Одесі від ракетного обстрілу російських військ загинули п’ятеро людей, 18 – поранені

Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

«Одеса. 5 убитих та 18 поранених українських громадян», — сказав він.

За словами очільника ОП, жертв та постраждалих може буде більше.

«Серед убитих — тримісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень», — написав Єрмак.

Нагадаємо, Росія обстріляла Одесу з Каспійського моря, пошкоджено військовий об’єкт та 2 житлові будинки

23 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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