Унаслідок ракетного удару по Одесі загинуло п’ятеро людей, серед них — тримісячна дитина

В Одесі від ракетного обстрілу російських військ загинули п’ятеро людей, 18 – поранені
Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
«Одеса. 5 убитих та 18 поранених українських громадян», — сказав він.
За словами очільника ОП, жертв та постраждалих може буде більше.
«Серед убитих — тримісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень», — написав Єрмак.
Нагадаємо, Росія обстріляла Одесу з Каспійського моря, пошкоджено військовий об’єкт та 2 житлові будинки
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